Reggina, Inzaghi: “La vittoria di oggi vale sei punti. Finora sono stati sei mesi straordinari”

L’allenatore della Reggina, Filippo Inzaghi, al termine del match della diciannovesima giornata di Serie B 2022/2023 vinto 1-0 al Del Duca contro l’Ascoli, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky Sport: “La vittoria ottenuta oggi vale sei punti, soprattutto per come abbiamo interpretato la gara; non abbiamo subito nulla. Finora sono stati sei mesi fantastici. Ringrazio tutti i ragazzi, hanno fatto qualcosa di eccezionale. Adesso bisogna proseguire su questa strada anche nel 2023”.