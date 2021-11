Pagelle Ternana-Crotone 1-0, voti e tabellino Serie B 2021/2022

by Christian Poliseno

La curva della Ternana

Gara non troppo emozionante a Terni tra Ternana e Crotone che termina con la vittoria casalinga. Difese quadrate, portieri attenti e attaccanti poco precisi. L’episodio decisivo arriva al minuto 11′ con il gran gol dalla distanza di Falletti, che spalanca la strada alla vittoria dei padroni di casa. Al minuto 40′ però, si complicano le cose, con il secondo giallo sventolato in faccia a Proietti, il quale lascia i suoi in 10. Da quel momento ci prova sempre il Crotone, ma i calabresi continuano a sbattere contro gli uomini di Lucarelli, che portano a casa la vittoria nonostante l’uomo in meno per quasi 60 minuti. Risultato 1-0. Sempre peggio il cammino del Crotone, fermo al 18esimo posto con 8 punti. Vittoria importante per la Ternana, che dice addio definitivamente alla zona retrocessione.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

LA CRONACA DELLA GARA

TERNANA (4-2-3-1): Iannarili 7.5; Diakite 6, Sorensen 6,5, Capuano 6,5, Martella 6.5 (35′ st Boben sv); Koutssoupias 7, Proietti 5; Partipilo 6.5 (35′ st Mazzocchi sv), Falletti 7 (15′ st Salzano 6), Capone 6.5 (1′ st Celli 6.5); Donnarumma 5.5 (42′ pt Agazzi 6), In panchina: Krapikas, Kontek, Ghiringhelli, Paghera, Furlan, Peralta, Pettinari. Allenatore: Lucarelli 6.5

CROTONE (4-3-3): Festa 5.5; Nedelcearu 5.5 (23′ st Schiro 5.5), Canestrelli 6, Paz 6, Molina 6.5; Zanellato 6 (32′ st Kargbo 5.5), Vulic 6 (43′ st Donsah sv) 6; Mulattieri 5, Maric 5.5 (43′ st Borello sv), Giannotti 6 (23′ st Oddei 5.5). In panchina: Saro, Pasqua, Cuomo, Visentin, Mondonico, Rojas, Sala. Allenatore: Marino 5.5.

ARBITRO: Marco Serra 7.5

RETE: 11′ pt Falletti

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Proietti, Molina, Nedelcearu, Vulic.

Espulsi: Proietti

Angoli: 5-9

Recupero: 2’ pt, 4’ st.