Crotone, esonero in arrivo per Marino: torna Modesto

by Deborah Sartori

Stadio Ezio Scida di Crotone - Foto di Giovannikr92 - CC BY SA 4.0

Il Crotone esonera Pasquale Marino. Il club non riesce a dare una svolta alla stagione e la società si gioca la carta del cambio allenatore. A succedere a Marino sarà Francesco Modesto, che era stato alla guida della squadra calabrese ad inizio stagione. Modesto dovrebbe raggiungere già sabato 11 dicembre i giocatori, in ritiro a Coccaglio, in Lombardia. Al momento la squadra si trova al terzultimo posto in classifica e nella gestione Marino ha ottenuto solo un punto in 7 gare.