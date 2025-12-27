Udinese-Lazio 1-1: Davis al 95’ gela i biancocelesti, polemiche nel finale

Pareggio amaro per la Lazio, raggiunta allo scadere dall’Udinese: l’autogol di Solet non basta, proteste per il gol di Davis

Tra voglia di riscatto e necessità di continuità, Udinese e Lazio si dividono la posta in palio con un 1-1 carico di tensioni e recriminazioni. Un pareggio che pesa soprattutto per i biancocelesti, raggiunti al 95’ dal gol di Davis, arrivato dopo l’autorete di Solet, e accompagnato da vibranti proteste per un presunto tocco di mano giudicato regolare dal VAR.

Entrambe le squadre cercano una scossa affidandosi anche a scelte sorprendenti. In casa Udinese Runjaic rilancia dal primo minuto il 40enne Padelli, complice l’assenza di Okoye e i dubbi su Sava. Dall’altra parte Sarri lascia inizialmente in panchina Castellanos, preferendo Noslin, premiato per gli ingressi positivi delle ultime settimane.

L’approccio dei friulani è aggressivo fin dai primi secondi, con un pressing alto che mette in difficoltà la costruzione laziale. La Lazio fatica a prendere ritmo, ma alla prima vera manovra pulita sfiora il vantaggio proprio con Noslin, che colpisce il palo con un destro potente dal limite. L’Udinese risponde con intensità e presenza fisica, mentre Padelli si fa trovare sempre attento.

L’occasione più nitida del primo tempo capita ancora alla Lazio: Belahyane pesca Noslin alle spalle della difesa, ma Kristensen rientra in maniera provvidenziale e salva i bianconeri. Si va al riposo senza reti, ma con una gara già carica di tensione.

La ripresa si sviluppa su ritmi più bassi e con numerose interruzioni. Non mancano le proteste: prima la Lazio chiede un rigore per un contatto su Marusic, poi l’Udinese reclama un tocco di mano di Gila, ma in entrambi i casi l’arbitro lascia correre. Al 75’ è ancora protagonista Provedel, decisivo su Davis dopo una palla persa ingenuamente da Gila.

Il match si sblocca all’80’: Vecino calcia dalla distanza, la deviazione di Solet è decisiva e spiazza Padelli, regalando il vantaggio alla Lazio. Gli ospiti hanno la grande occasione per chiuderla poco dopo con Isaksen, ma Padelli tiene in vita l’Udinese.

Nel recupero arriva il colpo di scena. Al 95’ Davis intercetta un tiro di Zaniolo, controlla il pallone e trova lo spazio per battere Provedel. I biancocelesti protestano per un possibile tocco di mano dell’attaccante inglese, ma per il VAR Gariglio l’azione è regolare. Il gol viene convalidato e il Bluenergy Stadium esplode.

Un punto che permette all’Udinese di riscattare la pesante sconfitta di Firenze, mentre la Lazio spreca una grande occasione in chiave europea, allungando a due la serie di pareggi consecutivi.