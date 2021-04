Torino-Napoli stasera in tv: Sky o Dazn? Canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021

by Deborah Sartori

Andrea Belotti, Torino - Foto Antonio Fraioli

Torino e Napoli si affrontano nel posticipo della trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Gli uomini di Gattuso, dopo la bella vittoria contro la Lazio, vogliono un altro successo per tenere vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. D’altra parte, il Toro di Davide Nicola va a caccia di punti importanti in ottica salvezza. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.30 di lunedì 26 aprile. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251), oltre che in streaming per gli abbonati su Sky Go e Now Tv.