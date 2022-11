Tebas contro Agnelli: “Hai passato tanti anni a manipolare i bilanci, tue dimissioni grande notizia”

Javier Tebas spara a zero su Andrea Agnelli. E’ di oggi la notizia della richiesta da parte della Liga, di cui è presidente, dell’esclusione della Juventus da tutte le competizioni dopo la dimissione del Cda per via di ulteriori indagini sui bilanci del club torinese. Con un tweet, però, il numero uno della massima serie spagnola attacca: “Caro Andrea Agnelli, hai passato tanti anni a ‘manipolare’ bilanci, valutazioni, documenti, per ingannare autorità pubbliche, sport, azionisti, tifosi… e allo stesso modo volevi ingannare il mondo del calcio con la bontà della Superlega. Le tue dimissioni sono una grande notizia”.