Si chiude con i due posticipi Parma-Torino e Genoa-Lazio la quinta giornata della Serie A 2025/2026. Le probabili formazioni.

Va verso la sua naturale chiusura anche la quinta giornata di Serie A. Dopo i due big match di giornata, che hanno visto il pareggio tra Juve e Atalanta e la vittoria del Milan sul Napoli, spazio alle ultime due partite.

Alle 18:30, il Parma ospiterà il Torino e proverà a strappare una vittoria che sblocchi un’inizio di campionato sottotono e che permetta di allontanarsi dalla ziona retrocessione. I tre punti servono, però, anche al Toro, anch’esso in una situazione non florida seppur il campionato sia appena iniziato.

Alle 20:45, poi, spazio a Genoa–Lazio, altro match che, a sorpresa, riguarda due squadre al momento in basso in classifica. Se per il Genoa forse ce lo si poteva aspettare, trovare la Lazio al momentaneo 14° posto è una sorpresa ben più grande, tanto da creare già qualche malumore nell’ambiente biancoceleste.

Serie A, Parma-Torino e Genoa-Lazio: le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni delle due sfide del posticipo di Serie A, Parma-Torino e Genoa-Lazio.

PARMA-TORINO

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Keita, Bernabè, Sorensen, Valeri; Pellegrino, Cutrone. All. Cuesta

TORINO (3-4-2-1): Israel; Maripan, Ismajli, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Nkounkou; Ngonge, Vlasic; Simeone. All. Baroni





GENOA-LAZIO

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. All. Vieira

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegri; Basic, Cataldi; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Sarri