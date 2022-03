Serie A, Spalletti premiato come miglior allenatore del mese di febbraio

by Antonio Sepe

Luciano Spalletti - Foto Antonio Fraioli

E’ il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, a ricevere il premio di Coach of the Month. In occasione del pre-partita della gara contro il Milan, in programma domenica 6 marzo al Diego Armando Maradona, l’allenatore toscano verrà omaggiato di tale riconoscimento. Ad assegnare il premio è stata una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato gli allenatori in base a “criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre”. L’ad di Lega Serie A Luigi De Siervo ha detto: “Il Napoli non ha mai perso nel mese di febbraio ed è tornato al primo posto. Gli azzurri stanno vivendo un grande stagione sotto la guida di Spalletti, confermandosi la miglior difesa. La squadra ha acquisito una mentalità vincente e la vittoria contro la Lazio è un segnale inequivocabile“.