Serie A, Juventus frenata dal Lecce: vince l’Atalanta, Roma ko a Bergamo

La Juventus si ferma sull’1-1 contro il Lecce nonostante un rigore fallito, mentre l’Atalanta supera la Roma nel ritorno amaro di Gasperini a Bergamo. Bianconeri rallentano, giallorossi ancora in difficoltà.

Giornata contrastante di Serie A tra occasioni sprecate e verdetti pesanti. La Juventus non va oltre il pareggio interno con il Lecce, mentre a Bergamo l’Atalanta batte la Roma, rendendo amaro il ritorno di Gian Piero Gasperini al Gewiss Stadium.

Juventus-Lecce 1-1: rigore sbagliato e occasione persa

La Juventus spreca la possibilità di centrare la quinta vittoria consecutiva e si ferma sull’1-1 contro un Lecce ordinato e cinico. Dopo un lungo assalto iniziale, con Kenan Yildiz e Andrea Cambiaso tra i più ispirati, i bianconeri non riescono a sbloccare la gara.

Nel recupero del primo tempo arriva la beffa: un errore difensivo di Cambiaso spalanca la strada a Lameck Banda, che firma l’1-0 per i salentini. In avvio di ripresa la reazione juventina è immediata e porta al pareggio di Weston McKennie, bravo a inserirsi sul tiro-cross di Yildiz.

La svolta potrebbe arrivare al 64’, quando la Juve conquista un rigore: Jonathan David però calcia male e trova la grande risposta di Wladimiro Falcone, autentico protagonista della serata. Nel finale è un festival di occasioni mancate per la Juventus, con Yildiz che colpisce il palo e Openda che spreca clamorosamente a porta vuota. Finisce 1-1: punto d’oro per il Lecce, Juve costretta a rallentare.

Atalanta-Roma 1-0: Scalvini decide, Gasperini battuto

A Bergamo sorride l’Atalanta, che supera la Roma 1-0 e torna a vincere una gara pesante. La serata è carica di emozioni per il ritorno di Gian Piero Gasperini, accolto con applausi e uno striscione celebrativo dopo nove anni di successi sulla panchina nerazzurra.

Il match si decide presto: al 12’ Giorgio Scalvini segna sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Zalewski. Dopo una lunga revisione Var, il gol viene convalidato. L’Atalanta sfiora il raddoppio con Scamacca, ma la rete viene annullata per fuorigioco.

La Roma prova a reagire soprattutto nella ripresa, aumentando l’intensità e affidandosi alle iniziative di Dybala, ma Marco Carnesecchi si fa trovare pronto. Nel finale Svilar evita un passivo più pesante, ma non basta ai giallorossi per evitare la settima sconfitta in campionato.

Classifica e prospettive

Il successo consente all’Atalanta di risalire momentaneamente all’ottavo posto, restando in scia della zona europea. Per la Roma il momento resta complicato, mentre la Juventus vede sfumare un’importante occasione per accelerare. Lecce e Atalanta, invece, raccolgono punti preziosi nei rispettivi obiettivi stagionali.