Serie A, Como vola e sogna l’Europa: pari per Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa

Il Como centra la seconda vittoria consecutiva e consolida il sesto posto. Pareggi combattuti negli altri due match di giornata: 1-1 nel derby emiliano e al Ferraris nello scontro salvezza.

Giornata intensa di Serie A, tra sogni europei e battaglie per la salvezza. Sorride il Como, che supera l’Udinese e continua la sua scalata in classifica, mentre finiscono in parità sia il derby tra Sassuolo e Parma sia il delicato Genoa-Pisa.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Como-Udinese 1-0: Da Cunha decisivo, l’Europa non è più un sogno

Il Como centra la seconda vittoria consecutiva e si conferma una delle realtà più sorprendenti del campionato. Al Sinigaglia, contro l’Udinese, decide un calcio di rigore trasformato da Da Cunha.

La squadra guidata da Cesc Fabregas parte con il piglio giusto e, pur rinunciando a Nico Paz non al meglio, trova qualità nelle giocate di Rodriguez. Al 18’, l’ingenuità di Piotrowski su Moreno porta al penalty che Da Cunha trasforma con freddezza. L’Udinese fatica a reagire e il Como controlla il match, andando vicino al raddoppio prima con Rodriguez e poi con Douvikas, che colpisce la traversa nella ripresa.

Un gol annullato a Nicolò Zaniolo dopo consulto Var scuote i lariani, che però gestiscono il finale senza correre grandi rischi. Il successo porta il Como a quota 30 punti, saldo al sesto posto. Udinese ferma a 22. Nel prossimo turno i lombardi faranno visita al Pisa, mentre i friulani affronteranno il Torino.

Sassuolo-Parma 1-1: derby emiliano equilibrato

Finisce in parità il derby tra Sassuolo e Parma, una gara vivace e giocata a viso aperto. I neroverdi passano in vantaggio al 12’ con il colpo di testa di Thorstvedt su cross di Walukiewicz, ma la risposta del Parma è immediata.

Al 24’ Pellegrino trova il pari con un preciso piazzato da fuori area dopo una palla persa in uscita dal Sassuolo. Nella ripresa le occasioni non mancano: Muric è decisivo su Pellegrino e Almqvist, mentre Doig colpisce un palo che avrebbe potuto cambiare la partita.

Il pareggio lascia invariati gli equilibri: Sassuolo e Parma proseguono il loro cammino verso la salvezza. Nel turno infrasettimanale i neroverdi affronteranno la Juventus, mentre il Parma ospiterà l’Inter.

Genoa-Pisa 1-1: pari che serve a poco

Termina senza vincitori anche lo scontro salvezza tra Genoa e Pisa. Al Ferraris, l’1-1 matura tutto nel primo tempo: al vantaggio del Grifone firmato da Colombo risponde Leris.

La gara è combattuta ma segnata da numerosi errori tecnici. Colombo sblocca il risultato con una giocata di qualità, ma il Pisa non si arrende e trova il pari su sviluppo di palla inattiva, approfittando di uno scontro fortuito in area. Nella ripresa i ritmi calano drasticamente e le occasioni sono poche: il Genoa prova a spingere con i cambi, ma rischia addirittura di subire il colpo del ko nel finale.

Il punto serve poco a entrambe: il Genoa resta quartultimo a quota 15 e non vince da quattro partite, mentre il Pisa rimane penultimo con 12 punti e allunga a sette la striscia senza successi, con la posizione di Alberto Gilardino sempre più in bilico.