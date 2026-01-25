Atalanta show con il Parma, Genoa rimonta folle sul Bologna: spettacolo in Serie A

I bergamaschi tornano a vincere con un netto 4-0 al Gewiss, mentre al Ferraris il Genoa ribalta il Bologna da 0-2 a 3-2 dopo l’espulsione di Skorupski. Una domenica ricca di gol, colpi di scena e verdetti pesanti in classifica.

La 22ª giornata di Serie A regala gol, rimonte e partite ad alto contenuto emotivo. L’Atalanta rialza la testa dopo due stop consecutivi travolgendo il Parma 4-0, mentre al Ferraris va in scena una delle gare più spettacolari della stagione, con il Genoa capace di ribaltare il Bologna da 0-2 a 3-2 grazie a una ripresa pazzesca.

Atalanta-Parma 4-0: nerazzurri di nuovo in corsa

L’Atalanta ritrova gioco, gol e fiducia, imponendosi con autorità sul Parma. Palladino conferma l’assetto offensivo con De Ketelaere, Scamacca e Raspadori dal primo minuto, mentre Cuesta risponde con un modulo speculare affidando l’attacco a Benedyczak.

La prima occasione è degli ospiti, ma Carnesecchi è decisivo sul colpo di testa di Benedyczak. Al 15’ l’episodio che indirizza il match: rigore per fallo di Britschgi su Zalewski e Scamacca dal dischetto firma l’1-0, il suo sesto centro in campionato. Il Parma accusa il colpo e al 24’ arriva il raddoppio, con De Roon che finalizza l’assist di De Ketelaere.

Nella ripresa gli ospiti provano a reagire, ma Carnesecchi salva su Pellegrino. Al 28’ il colpo del ko: Krstovic ruba palla e serve Raspadori, che trova il primo gol con la maglia nerazzurra. In pieno recupero è lo stesso Krstovic a chiudere i conti per il 4-0 finale.

Con questo successo l’Atalanta sale al 7° posto, a cinque lunghezze dal Como, che affronterà domenica nello scontro diretto. In settimana, appuntamento europeo contro l’Union Saint-Gilloise per continuare a sperare negli ottavi di Champions. Parma fermo a 23 punti, atteso dalla Juventus nel prossimo turno.

Genoa-Bologna 3-2: rimonta epica al Ferraris

Al Ferraris succede di tutto. Il Bologna parte meglio e dopo un avvio equilibrato prende il controllo della gara. Al 35’ arriva il vantaggio: Ferguson riceve al limite e piazza un destro chirurgico che bacia il palo e termina in rete. Il Genoa fatica a reagire e va all’intervallo sotto di un gol.

La ripresa si apre nel peggiore dei modi per i rossoblù liguri: dopo pochi secondi il Bologna raddoppia grazie a un’autorete di Otoa, sugli sviluppi di un cross di Zortea. Sembra finita, ma all’11’ arriva la svolta: Skorupski sbaglia un’uscita, travolge Vitinha e viene espulso dopo on-field review. Bologna in dieci.

Dal calcio di punizione nasce il gol che riapre tutto: Malinovskyi, appena entrato, sorprende Ravaglia con una conclusione potente. Il Genoa ci crede e al 78’ trova il pareggio con Ekuban, abile a sfruttare una disattenzione difensiva.

Il ribaltone si completa al 90’ con una perla di Messias, che rientra sul sinistro e infila l’incrocio, facendo esplodere Marassi. Finisce 3-2 in una delle partite più emozionanti dell’era De Rossi.

Il Genoa sale così a quota 23, agganciando la parte centrale della classifica, mentre il Bologna resta ottavo con 30 punti, pagando a caro prezzo l’inferiorità numerica.