Serie A, 22ª giornata: show del Como, colpo Cagliari a Firenze e pari tra Lecce e Lazio

Dopo l’anticipo vinto dall’Inter sul Pisa, il turno entra nel vivo: i lariani travolgono il Torino, i sardi espugnano il Franchi, reti bianche al Via del Mare. Domani i big match.

La 22ª giornata di Serie A prosegue dopo l’anticipo del venerdì, che ha visto l’Inter imporsi 6-2 sul Pisa. Oggi il programma ha proposto tre gare, con risultati netti e indicazioni importanti per la classifica: il Como dilaga contro il Torino, il Cagliari firma un successo pesante a Firenze e Lecce-Lazio si chiude senza reti.

Como-Torino, dominio lariano

Al Sinigaglia non c’è stata partita. Il Como ha travolto il Torino con un perentorio 6-0, indirizzando il match già nel primo tempo. Douvikas apre le marcature e firma poi una doppietta, Baturina raddoppia e nella ripresa arrivano anche i gol di Da Cunha su rigore, Kuhn e Caqueret. Una prestazione a senso unico che certifica il momento brillante dei lariani e mette in difficoltà i granata.

Fiorentina-Cagliari, colpo esterno dei sardi

Al Franchi il Cagliari conquista tre punti preziosi superando 2-1 la Fiorentina. Dopo un avvio equilibrato, i rossoblù passano con Kiliçsoy al 31’. A inizio ripresa arriva il raddoppio firmato da Palestra, bravo a sfruttare una ripartenza veloce. La Fiorentina prova a reagire e accorcia le distanze con Brescianini, ma nel finale non riesce a completare la rimonta.

Lecce-Lazio, poche emozioni e nessun gol

Finisce 0-0 la sfida del Via del Mare. Il primo tempo scorre senza grandi occasioni, con l’episodio più rilevante rappresentato dalla traversa colpita da Ramadani nel finale. Nella ripresa la Lazio va vicina al vantaggio con Dia, ma Falcone risponde presente. Il match si chiude senza scossoni e con un punto per parte.

Il programma della giornata

Il turno proseguirà domani con Sassuolo-Cremonese alle 12.30, quindi Atalanta-Parma e Genoa-Bologna alle 15. Alle 18 spazio al big match Juventus-Napoli, mentre in serata, alle 20.45, Roma-Milan. La 22ª giornata si completerà lunedì 26 gennaio con Verona-Udinese, in programma alle 20.45.