Serie A 2022/2023, statistiche e curiosità sesta giornata: tra Napoli e Spezia vince la squadra in trasferta, Inter striscia positiva con Torino

Sesta giornata di Serie A, sabato 10 settembre alle 15,00 apre il turno la partita Napoli-Spezia: nei quattro precedenti giocati in campionato tra le due squadre il bilancio registra due vittorie a testa, entrambe ottenute dalla formazione che giocava la gara in trasferta. Alle 18,00 l’Inter ospita il Torino: i nerazzurri non perdono contro i granata nel torneo dal 27 gennaio 2019 (1-0 all’Olimpico Grande Torino), da allora cinque successi per la beneamata e un pareggio (1-1 il 13 marzo 2022 sempre al Grande Torino). Alle 20,45 il Milan fa visita alla Sampdoria: i rossoneri si sono aggiudicati quattro degli ultimi cinque match nella competizione contro i blucerchiati (un pareggio) non subendo nessun gol negli ultimi due, l’ultimo trionfo doriano con il Diavolo in Serie A è datato 30 marzo 2019 (1-0 in questo stadio). Domenica 11 settembre alle 12,30 l’Atalanta riceve la Cremonese: le due compagini si ritrovano in campionato per la prima volta dal 3 marzo 1996 (1-1 nell’ex Atleti Azzurri d’Italia).

Alle 15,00 il Bologna attende la Fiorentina: i viola sono imbattuti da 16 scontri diretti nel torneo (10 vittorie e sei pareggi), l’ultima volta che hanno registrato una serie più lunga di partite consecutive senza perdere nella competizione è stata tra gli anni ’50 e ’70 con il Verona (18 gare). Contemporaneamente il Monza fa visita al Lecce: i giallorossi si sono aggiudicati le ultime due gare di Serie B contro i biancorossi dopo che non avevano ottenuto successi nelle precedenti due (un pareggio e una sconfitta). Il Sassuolo ospita l’Udinese: i neroverdi non battono i bianconeri in Serie A dal 17 marzo 2018 (2-1 al Friuli), negli ultimi otto match giocati in ordine cronologico quattro trionfi per le zebrette ed altrettanti pareggi. Alle 18,00 la Lazio riceve il Verona: i biancocelesti hanno vinto due degli ultimi sei confronti in campionato contro i gialloblù (due pareggi ed altrettante sconfitte) dopo che avevano trovato i tre punti in tutti i cinque precedenti.

Alle 20,45 la Juventus attende la Salernitana: i bianconeri si sono aggiudicati quattro dei sei precedenti nel torneo contro i granata (un pareggio e una sconfitta) tenendo la porta inviolata in cinque occasioni. Chiude la sesta giornata il match Empoli-Roma lunedì 12 settembre alle 20,45: i giallorossi sono imbattuti da 12 scontri diretti nel torneo (nove successi, tre pareggi) e sono inoltre reduci da cinque successi consecutivi contro gli azzurri, la squadra di Mourinho ha una serie aperta più lunga di trionfi di fila solo con il Crotone (sei vittorie).