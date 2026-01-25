Juventus dominante allo Stadium: Napoli travolto 3-0 e bianconeri a -1 da Conte

Prestazione di forza della squadra di Spalletti nel big match della 22ª giornata: reti di David, Yildiz e Kostic, Napoli in difficoltà tra assenze ed errori. La Juve rilancia la corsa Champions.

La Juventus manda un segnale forte al campionato e si aggiudica con autorità il big match contro il Napoli, imponendosi 3-0 all’Allianz Stadium nella 22ª giornata di Serie A. Una vittoria netta, maturata con una prestazione solida e aggressiva, che consente ai bianconeri di portarsi a un solo punto dagli azzurri in classifica e di riscattare immediatamente il passo falso di Cagliari.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Tra rivalità storiche, incroci di panchine illustri e un peso specifico elevatissimo, la sfida dello Stadium rappresentava una vera prova di maturità per entrambe. La Juventus l’ha superata con personalità; il Napoli, invece, ha pagato assenze, errori individuali e una serata complicata.

Pressione alta Juve e vantaggio firmato David

Spalletti sceglie un atteggiamento aggressivo sin dalle prime battute, con pressione alta e ritmo sostenuto. Il Napoli, privo di diversi uomini chiave e con Meret costretto a tornare titolare dopo quattro mesi per l’ennesima emergenza, fatica a uscire pulito.

Al 19’ arriva la prima grande occasione: Gutierrez perde palla sotto pressione, Thuram calcia a giro e colpisce l’incrocio dei pali. È il preludio al vantaggio, che arriva al 22’: Locatelli pesca David, l’attaccante vince il duello fisico con Spinazzola e batte Meret per l’1-0.

La Juventus sfiora subito il raddoppio con una giocata illuminante di Yildiz per Conceição, ma Buongiorno salva sulla linea con un intervento decisivo.

Napoli sterile, Juve compatta

Dopo un avvio intenso, il ritmo cala leggermente. Il Napoli prova a riorganizzarsi ma fatica a rendersi pericoloso: l’unico tentativo degno di nota arriva solo al 55’, con un tiro impreciso di Højlund, ben controllato da Bremer.

La Juventus, pur non brillando nel palleggio, resta compatta e concede pochissimo. Conte prova a cambiare qualcosa inserendo anche Giovane al 70’, ma la gara prende definitivamente la direzione bianconera pochi minuti più tardi.

Yildiz e Kostic chiudono i conti

Al 77’ arriva l’episodio che spezza l’equilibrio: Juan Jesus sbaglia clamorosamente in impostazione, Miretti intercetta e serve Yildiz, che con freddezza firma il 2-0. Un colpo durissimo per il Napoli, che prova a reagire con l’ingresso di Lukaku, ma senza risultati.

All’86’ arriva anche il tris: Kostic trova spazio dalla distanza e lascia partire un tiro preciso che vale il 3-0, chiudendo definitivamente una serata perfetta per la Juventus e amarissima per gli azzurri.

Classifica e sguardo all’Europa

Con questo successo la Juventus sale a ridosso del Napoli e rilancia con forza le proprie ambizioni Champions. Ora per entrambe le squadre testa all’Europa: