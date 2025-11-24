Partita incredibile al Mapei tra Sassuolo e Pisa: alla fine il match è terminato 2-2 ed è servito un gol di Thorstvedt al fotofinish per pareggiare i conti.

Sassuolo-Pisa termina in parità: i neroverdi salvano il risultato sul finale

Thorstvedt riesce a salvare il Sassuolo all’ultimo respiro segnando il gol del 2-2 al 95esimo minuto. Il Pisa è stato rimontato per ben due volte al Mapei. Nzola ha sbloccato il match su rigore al 4′, ma i neroverdi hanno subito pareggiato i conti – al 6′ – con il gol di Matic.

All’81’ Meister ha segnato il suo primo gol in Serie A ma al Pisa non è bastato, perché appunto poi al 95′ Thorstvedt ha riportato tutto in parità. Il Pisa è salito a 10 punti in classifica dov’è attualmente 16esimo; il Sassuolo, dal canto suo, è ora a 17 punti ed è al 9° posto.