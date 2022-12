Sassuolo, Dionisi: “Non vedo l’ora di ricominciare, difficile allenarsi senza giocare”

L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato alla fine dell’evento organizzato dalla società neroverde per festeggiare il Natale con i tifosi: “Grande affetto, ci chiedono foto, autografi, ma per quanto ci riguarda non è solo un momento di auguri ma di transizione per ripartire in maniera migliore di come abbiamo finito. Questo è stato un periodo di attesa per arrivare il prima possibile a giocare perché allenarsi senza confrontarsi con gli avversari in partite ufficiali manca, presto arriverà e sinceramente non vedo l’ora”, ha detto il tecnico toscano.