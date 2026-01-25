Sassuolo, finalmente vittoria: Fadera stende la Cremonese al Mapei Stadium

I neroverdi tornano al successo dopo quasi due mesi battendo 1-0 la Cremonese nella 22ª giornata di Serie A. Decisivo il gol lampo di Alieu Fadera, Grosso respira e stacca i grigiorossi in classifica.

Il Sassuolo ritrova il sorriso e torna alla vittoria dopo quasi due mesi, superando 1-0 la Cremonese al Mapei Stadium nel match valido per la 22ª giornata di Serie A 2025/2026. A decidere l’incontro è una rete in avvio di Alieu Fadera, che consente alla squadra di Fabio Grosso di interrompere una lunga serie negativa e di guadagnare punti preziosi in chiave salvezza.

Avvio sprint e gol decisivo di Fadera

L’inizio di gara è tutto di marca neroverde. Dopo appena 3 minuti, il Sassuolo trova il vantaggio grazie a Fadera: l’attaccante gambiano è il più rapido ad avventarsi su una respinta imprecisa di Audero e deposita il pallone in rete con grande freddezza. Un gol che indirizza subito la partita e infiamma il pubblico di casa.

La Cremonese prova a reagire quasi immediatamente. Al 14’, Vardy approfitta di un errore in uscita di Walukiewicz e va al tiro, ma Muric risponde presente e salva il risultato. Al 23’ arrivano però nuove difficoltà per Davide Nicola, costretto a sostituire Collocolo, nuovamente ko dopo il recente rientro: al suo posto entra Zerbin.

Cremonese viva, Sassuolo solido

Nonostante l’avvio complicato, i grigiorossi non si disuniscono e continuano a cercare il pareggio. Al 34’ è Bonazzoli a provarci dal limite, senza però trovare lo specchio della porta. Dopo due minuti di recupero, le squadre vanno all’intervallo con il Sassuolo avanti 1-0.

Ripresa con più Cremonese, ma il Sassuolo sfiora il raddoppio

Nel secondo tempo Nicola aumenta il peso offensivo della Cremonese inserendo anche Johnsen, ma le occasioni migliori continuano a essere di marca neroverde. Al 55’, Moro, servito da un ispirato Laurienté, va vicino al raddoppio con un tiro che sfila di poco a lato.

La girandola di cambi da entrambe le parti spezza il ritmo di una ripresa già non particolarmente brillante. Al 70’ è ancora Laurienté a creare pericoli, questa volta su punizione: Audero si supera e devia in angolo.

Finale di sofferenza e traversa nel recupero

Nel finale la Cremonese alza il baricentro e prova il forcing alla ricerca dell’1-1, ma il Sassuolo resiste con ordine. In pieno recupero, i neroverdi vanno addirittura vicinissimi al raddoppio: Pierini colpisce la traversa, sfiorando il gol che avrebbe chiuso definitivamente il match.

Il triplice fischio dell’arbitro Collu certifica la vittoria del Sassuolo, che torna a vincere dopo l’ultimo successo datato 6 dicembre contro la Fiorentina. Continua invece il momento difficile della Cremonese, a secco di vittorie dal 7 dicembre.

Classifica e prossimo turno

Grazie a questi tre punti, il Sassuolo sale a quota 26, staccando proprio la Cremonese, ferma a 23 punti. Nel prossimo turno gli emiliani saranno impegnati sabato alle 15 all’Arena Garibaldi contro il Pisa, mentre i grigiorossi ospiteranno l’Inter domenica 1° febbraio allo stadio Zini.