Sampdoria, Audero: “Inter competitiva anche senza Lukaku e Hakimi, sfida tosta”

“Sarà una sfida tosta, dovremo essere cinici, lucidi, concedendo il meno possibile ai campioni d’Italia, magari giocando una partita un po’ sporca. L’Inter è sempre molto competitiva, anche senza Hakimi e Lukaku. Tra gli altri è arrivato Calhanoglu, inoltre Simone Inzaghi è molto bravo, la sua Lazio aveva dimostrato di poter essere a tratti devastante. Secondo me lotteranno per lo Scudetto anche quest’anno. Sappiamo che l’Inter è una grandissima squadra, che va affrontata con umiltà e rispetto. Sono i campioni d’Italia e hanno grandissimi giocatori che fanno la differenza, anche quest’anno saranno i favoriti per lo Scudetto. Dovremo saper soffrire”. Così Emil Audero, alla vigilia di Sampdoria-Inter, incontro valevole per la terza giornata della Serie A 2021/2022. Il portiere blucerchiato ha parlato sia per le colonne della Gazzetta dello Sport che ai microfoni di Sky Sport, delineando complessivamente le sue emozioni in vista del big match contro i nerazzurri. Menzioni particolari per Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi, valori aggiunti per la nuova Inter post-contiana.