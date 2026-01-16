Roma, Dovbyk verso l’intervento: stop lungo per l’attaccante ucraino

Brutte notizie per la Roma: Artem Dovbyk dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla coscia sinistra. I tempi di recupero si allungano e il rientro è previsto non prima di fine marzo.

Infortunio serio alla coscia sinistra

La Roma dovrà fare a meno ancora a lungo di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, fermo da alcuni giorni, verrà sottoposto nelle prossime ore a un intervento chirurgico per risolvere una lesione miotendinea alla coscia sinistra.

Una decisione che comporta inevitabilmente un allungamento dei tempi di recupero rispetto alle prime ipotesi.

Tempi di recupero: stop di circa tre mesi

Dovbyk resterà ai box per circa tre mesi. Lo staff medico giallorosso proverà a monitorare l’evoluzione post-operatoria, con l’obiettivo di accorciare i tempi e tentare un rientro a fine marzo, ma al momento la prudenza resta la linea guida.

L’ex centravanti del Girona dovrà quindi affrontare una lunga fase di riabilitazione prima di tornare a disposizione.

Il rendimento stagionale

Prima dello stop, Dovbyk aveva collezionato 12 presenze in campionato, mettendo a referto 3 gol e un assist. Un contributo importante che ora la Roma sarà costretta a sostituire nel corso di una fase delicata della stagione.

Roma costretta a riorganizzare l’attacco

L’assenza prolungata dell’attaccante ucraino obbligherà lo staff tecnico a ridisegnare le rotazioni offensive, in attesa di ritrovare Dovbyk nel finale di stagione.