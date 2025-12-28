Sportface TVOriginals
Pulisic e Nkunku trascinano il Milan: Verona abbattuto, rossoneri di nuovo in vetta

CALCIO Serie A AC Milan vs Hellas Verona FC
Bella vittoria del Milan che sconfigge nettamente il Verona nell’anticipo domenicale di questo turno di serie A. 

Nell’anticipo della domenica di serie A il Milan batte nettamente il Verona e conquista momentaneamente la vetta della classifica. Finisce 3 a 0 per i rossoneri con una gara mai in discussione, a segno il solito Christian Pulisic a fine primo tempo e poi è il giorno di Nkunku, autore di una doppietta e alle sue prime reti in maglia rossonera. Il Milan si gode tante note positive, poco da dire su uno scialbo Verona.

Milan Verona, dominio rossonero a San Siro

Nei primi 40 minuti di gioco non ci sono praticamente tiri e la gara è piuttosto noiosa, il Milan ci prova timidamente ma è un Verona che prova a fare il gioco. Il Milan trova la rete del vantaggio nei minuti di recupero grazie ad un gol di Pulisic dopo un corner e una sponda di Pulisic e va avanti nell’intervallo.

Nella ripresa succede tutto nei primi minuti, Nelsson atterra ingenuamente Nkunku e proprio il francese dal dischetto firma la sua prima rete in campionato. I rossoneri sono in controllo e dopo pochi minuti trovano il tris ancora con Nkunku e con un monumentale Modric che colpisce il palo e Nkunku insacca a porta vuota. Tre a zero e gara praticamente finita con gli ultimi minuti che servono per far giocare acquisti come Jashari e Odogu mentre il Verona ci prova solo con Orban. Milan ora di nuovo in testa alla classifica.

