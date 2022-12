Pogba, la Juventus dà l’autorizzazione a volare in Qatar: potrà assistere a Francia-Argentina

La Francia potrebbe avere un tifoso d’eccezione in vista della finalissima del Mondiale contro l’Argentina in programma domenica. La Juventus infatti ha autorizzato Paul Pogba a raggiungere i compagni di nazionale in Qatar per assistere alla gara contro la Selecciòn. Dopo i messaggi social di incoraggiamento, ora il centrocampista potrà tifare da vicino per Griezmann e compagni per cercare di conquistare la seconda coppa del mondo consecutiva.