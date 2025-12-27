Parma corsaro nello scontro salvezza: Fiorentina ko al Tardini

Decide Sorensen: i ducali tornano a vincere, viola di nuovo in crisi profonda

Al Tardini il Parma ritrova ossigeno e fiducia, imponendosi 1-0 nello scontro diretto per la salvezza contro la Fiorentina. Una vittoria pesantissima per la squadra guidata da Cuesta, che si lascia alle spalle settimane difficili e muove finalmente la classifica. Per i viola, invece, è un nuovo passo falso che cancella l’illusione del successo contro l’Udinese e riapre una crisi sempre più evidente.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il primo tempo racconta di un Parma più intraprendente e organizzato, favorito anche da un atteggiamento eccessivamente prudente degli ospiti. La Fiorentina si schiera con un blocco basso, ma fatica terribilmente a ripartire: Moise Kean resta isolato là davanti, unico giocatore viola a toccare il pallone in area avversaria nei primi quaranta minuti, mentre Gudmundsson è costretto ad arretrare per entrare nel vivo del gioco.

I ducali, invece, crescono con il passare dei minuti. Al 13’ Sorensen prova la conclusione al volo, al 19’ è Ondrejka a chiamare in causa De Gea, attento nella risposta. Al 32’ l’attaccante svedese ha una nuova occasione importante dopo una respinta corta su tiro di Pellegrino, ma il pallone termina a lato.

Sorensen decisivo, Corvi salva il Parma

La ripresa si apre con l’ennesima disattenzione difensiva stagionale della Fiorentina. Al 48’ il Parma passa: cross dalla destra di Britschgi, Pellegrino prolunga e Sorensen si inserisce con perfetto tempismo, firmando di testa l’1-0, primo gol in Serie A.

Vanoli tenta la reazione passando alle due punte e inserendo Piccoli. La Fiorentina alza il ritmo e sfiora il pareggio al 63’, quando Comuzzo calcia con forza sugli sviluppi di un corner trovando un intervento straordinario di Corvi. All’82’ è ancora Piccoli ad avere l’occasione più grande, ma il colpo di testa da posizione ravvicinata finisce di poco fuori.

Nel finale il Parma va vicino al raddoppio prima con Pellegrino, poi con Oristanio, mentre i viola si affidano alla forza della disperazione. Al 93’ serve un altro intervento decisivo di Corvi per respingere il tiro dalla distanza di Gudmundsson e blindare il successo.

Classifica e prospettive

Con questa vittoria il Parma riscatta la pesante sconfitta subita in precedenza contro la Lazio e sale al 14° posto con 17 punti, tornando a respirare. La Fiorentina, invece, resta inchiodata all’ultimo posto a quota 9, contestata dal proprio settore ospiti e sempre più invischiata nella lotta per non retrocedere.