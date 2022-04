Pagelle Spezia-Lazio 3-4: voti e tabellino Serie A 2021/2022

by Mattia Zucchiatti

Sergej Milinkovic-Savic, Lazio - Foto Antonio Fraioli

Le pagelle e i voti di Spezia-Lazio 3-4, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Nel primo tempo i ritmi alti fanno da copione ad un match che vede i bianconeri passare in vantaggio con un colpo di testa di Amian su torre di Hristov, ma pesa l’errore di Strakosha che non esce e spalanca la via del gol al difensore avversario. La Lazio pareggia: Nikolaou tocca col braccio in area, Immobile non sbaglia. Ma poco dopo c’è il nuovo vantaggio spezzino: pasticcio Patric-Cataldi, ne approfitta Agudelo che scappa via e batte Strakosha. Nella ripresa altro spettacolo: Zaccagni tira, Provedel devia sul palo ma la palla rimpalla sulla spalla del portiere e termina in rete. Ma poco dopo lo Spezia torna ancora avanti e lo fa col colpo di testa vincente di Hristov. La risposta è affidata a Milinkovic-Savic che in area fa a sportellate con Reca e trova la palla del 3-3. La firma del poker vittoria per la Lazio è del più discusso: Francesco Acerbi che regala tre punti ai biancocelesti e forse scaccia definitivamente via la contestazione.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel 6; Amian 6.5, Hristov 7, Nikolaou 5.5, Reca 5.5; Maggiore 6 (36’ st Bastoni sv), Kiwior 6; Verde 6 (33’ st Antiste sv), Agudelo 7 (36’ st Kovalenko sv), Gyasi 5.5; Manaj 6 (44’ st Salcedo sv). In panchina: Zoet, Ferrer, Bourabia, Sher, Nguiamba, Zovko, Strelec, Bertola

Allenatore: Motta 6

LAZIO (4-3-3): Strakosha 4.5; Lazzari 6, Patric 4.5 (41’ st Luiz Felipe sv), Acerbi 6.5, Marusic 5.5; Milinkovic-Savic 7, Cataldi 5.5 (48’ st Leiva sv), Basic 5.5 (14’ st Luis Alberto 6); Felipe Anderson 6 (48’ st Romero sv), Immobile 7, Zaccagni 6. In panchina: Reina, Adamonis, Radu, Kamenovic, Akpa Akpro, Cabral.

Allenatore: Sarri 6

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 6.

RETI: 9’ pt Amian, 33’ pt Immobile, 35’ pt Agudelo, 9’ st aut.Provedel, 11’ st Hristov, 23’ st Milinkovic-Savic, 45’ st Acerbi

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Zaccagni, Manaj, Amian, Kovalenko. Angoli: 4-5. Recupero: 1’ pt, 4’ st.