Nkunku salva il Milan a Firenze: Comuzzo non basta, finisce in parità al Franchi

Tante emozioni nel match del Franchi che si è disputato in questi minuti tra la Fiorentina ed il Milan.

Il Milan di Massimiliano Allegri si salva per miracolo e non va oltre l’1 a 1 al Franchi di Firenze in una sfida ricca di emozioni fino all’ultimo minuto. I rossoneri sono in evidente difficoltà mentre la Fiorentina domina per la maggior parte del match e solo con una rete nel finale di Nkunku risponde a Comuzzo e ci sono emozioni fino alla fine con i viola e i rossoneri che cercano i tre punti ma trovano un pari che serve alla viola per il morale mentre per i rossoneri un punto che serve nella lotta al quarto posto.

Botta e risposta in Fiorentina Milan, ma Pulisic spreca

Nel primo tempo parte meglio il Milan che sfiora il gol con Pulisic in un paio di occasioni: il gioco è sempre quello, sponda di Fullkrug e l’americano davanti alla porta spreca incredibilmente. La Fiorentina fa possesso ma è il Milan ad essere più pericoloso, il club gigliato va in vantaggio però con Comuzzo e la squadra gioca sulle ali dell’entusiasmo.

Prima Parisi e poi Gudmundsson sprecano il raddoppio mentre Allegri mette i big ed è il francese Nkunku con una grande rete a pareggiare i conti. Nel mega recupero però entrambe le squadre provano a trovare il gol, Leao manca la palla mentre nel club gigliato una clamorosa traversa di Brescianini al 95 minuto e Maignan che salva su Kean. Finisce 1 a 1 al Franchi ed ora Inter-Napoli diventa ancora più importante nella lotta scudetto.