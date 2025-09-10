Il Napoli dovrà fare a meno di Romelu Lukaku ancora per un diverse settimane, ma nel frattempo sono arrivate dichiarazioni sulle sue condizioni.

Il Napoli e Antonio Conte dovranno ancora attendere per riavere a disposizione Romelu Lukaku al 100%. Motivo questo per il quale il club, dopo aver acquistato Lucca, ha deciso di affondare anche sul cartellino di Rasmus Hojlund per non rimanere corto in attacco. Ecco allora cosa filtra sul centravanti belga e cos’è stato riferito sul suo iter di riabilitazione in corso.

Napoli, come sta Lukaku e come procede l’iter riabilitativo: le parole del medico Canonico

Il responsabile dello staff medico del Napoli, Raffaele Canonico, ai microfoni di ‘Radio CRC’ ha dichiarato: “Con Lukaku ci siamo sentiti ieri sera. Il suo iter riabilitativo procede bene, procede secondo quelli che erano i tempi prefissati. Va chiarito che Romelu ha avuto una lesione molto importante al retto femorale con anche interessamento di uno dei due tendini inserzionali”.

“Si potevano – ha continuato – scegliere due strade: quella conservativa e quella interventistica, chirurgica. Il ragazzo ha deciso di perseguire la prima, considerando anche che le tempistiche sono simili. Lui è in Belgio, previa autorizzazione da parte del nostro staff medico: io ho un’interazione continua con i terapisti e con il collega che lo sta seguendo lì”.

“Nel giro di un paio di settimane anche uno dei nostri terapisti salirà in Belgio per valutare anche dal vivo quello che sta facendo, fermo restando che a noi arrivano report quotidiani sulla sua evoluzione. Tutto è sotto controllo e supervisionato da noi”, ha infine sottolineato Canonico.