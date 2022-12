Napoli, Simeone: “Contro l’Inter sarà una lotta, inizia adesso un nuovo campionato”

L’attaccante del Napoli

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli ha rilasciato una intervista ai microfoni di Mediaset per parlare della sfida di mercoledì contro l’Inter: “Sarà una sfida importante per entrambe le squadre. Saranno tre punti importanti per il campionato, non conta ora chi ne ha di più. Cercheremo di restare sul pezzo noi, dobbiamo continuare così perché è ancora molto lunga. Dopo un mese di stop inizierà un nuovo campionato”. Simeone ha poi commentato la vittoria dell’Argentina al Mondiale: “Mi emoziona vedere una squadra unita, un popolo unito per un campionato, va al di là del calcio. Il popolo argentino soffre tanto, aveva bisogno di questo”. Poi ha concluso: “Chi gioca meno deve essere ancora più pronto perché quello che gioca ha sempre l’opportunità mentre chi non gioca deve sapere che quello è il suo momento e deve fare la differenza. Io so molto bene questo e dimostrerò in ogni minuto che sono all’altezza e posso aiutare il gruppo. Chiaro che non è facile, uno vorrebbe essere sempre protagonista, ma conta non mollare e serve la testa fredda”.