Il giovane talento del Porto ha catturato l’attenzione del Napoli: il ds Manna si prepara a sfidare mezza Europa per il centrocampista.

Il Napoli è pronto a scatenare una vera e propria battaglia di mercato: il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe messo gli occhi su Victor Froholdt, 19enne danese di proprietà del Porto. Con il centrocampo azzurro orfano degli infortunati Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, il club di Aurelio De Laurentiis si è messo alla ricerca del giusto rinforzo per non rendere così evidente la doppia pesante assenza in mezzo al campo.

Il ds Manna è a caccia di un giovane che abbia il giusto mix tra qualità e quantità. Tra i diversi profili finiti sull’agenda del direttore sportivo dei partenopei ci sarebbe anche Victor Froholdt, promettente talento corteggiato non solo dal Napoli ma anche da tantissimi top club europei.

Manna all’attacco per Froholdt: il ds del Napoli sfida mezza Europa

Il ds del Napoli, Giovanni Manna, avrebbe etichettato Victor Froholdt come uno dei profili su cui puntare per rinforzare il centrocampo. Il 19enne danese del Porto sarebbe seguito da mezza Europa. Secondo il giornalista Ekrem Konur, starebbero mostrando interesse per Froholdt anche Manchester United, Tottenham, Roma, Atalanta e Atlético Madrid. Manna, però, sembra intenzionato a giocarsi fino in fondo le proprie carte.

Froholdt non è un centrocampista qualunque: arrivato al Porto dal Copenhagen, viene descritto come un “box-to-box” in forte crescita, capace di unire corsa, interdizione e qualità con il pallone. Il giocatore è legato ai portoghesi fino al 2030 e la sua clausola rescissoria ammonterebbe a circa 85 milioni di euro. Un prezzo importante, ma che potrebbe non fermare il Napoli.