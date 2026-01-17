Napoli-Sassuolo 1-0: Lobotka decide, ma tre nuovi infortuni per Conte

Gli azzurri rispondono all’Inter e restano in scia della vetta. Decisivo il gol del centrocampista slovacco dopo sette minuti, ma Conte perde Elmas, Rrahmani e Politano per infortunio.

Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti al proprio pubblico, superando 1-0 il Sassuolo allo stadio Diego Armando Maradona nel match valido per la 21ª giornata di Serie A. Una vittoria pesante, che permette alla squadra di Antonio Conte di rispondere al successo dell’Inter e di restare agganciata al treno scudetto.

A decidere l’incontro è Stanislav Lobotka, che sblocca il risultato dopo appena 7 minuti: conclusione di Elmas respinta da Muric, il centrocampista slovacco è il più rapido ad avventarsi sul pallone e a insaccare con un meraviglioso tiro al volo. Un gol che basta agli azzurri per conquistare tre punti fondamentali e lasciarsi alle spalle il pareggio deludente contro il Parma.

Gara controllata, ma emergenza infortuni

Dopo il vantaggio immediato, il Napoli gestisce la partita con ordine, mantenendo il possesso e limitando le iniziative di un Sassuolo mai domo. I neroverdi provano a rimanere in partita soprattutto col possesso palla, ma faticano a capitalizzare dalle parti della porta azzurra. Nella ripresa, da segnalare il velenosissimo tiro di Lipani, respinto da Milinkovic-Savic, che salva il risultato.

La serata, però, non è priva di note negative per Conte. Nel corso del match arrivano tre nuovi infortuni: devono infatti lasciare il campo Elmas, Rrahmani e Politano, tutti alle prese con problemi fisici da valutare nelle prossime ore. Un prezzo alto da pagare per una vittoria importante, che complica le rotazioni in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

Sguardo alla Champions e alla Juventus

Con questo successo, il Napoli resta in piena corsa ai vertici della classifica, ma non c’è tempo per festeggiare. Martedì gli azzurri saranno attesi dalla sfida di Champions League contro il Copenaghen, mentre domenica prossima è in programma il big match dello Stadium contro la Juventus, appuntamento chiave per il prosieguo della stagione.