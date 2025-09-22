Gli azzurri soffrono ma centrano il quarto successo consecutivo: in classifica è mini-fuga sui bianconeri. Toscani generosi, brividi nel finale

Il Napoli di Antonio Conte conferma la leadership del campionato superando al Maradona un Pisa coraggioso e mai domo. Finisce 3-2 per i campioni d’Italia, che centrano il quarto successo di fila e allungano a +2 sulla Juventus, fermata sul pari.

Scelte iniziali coraggiose per Conte, che lancia Gilmour titolare e lascia in panchina Anguissa e Lobotka. Dopo un gol annullato a Elmas e un rigore tolto al Pisa dal Var, proprio Gilmour firma l’1-0 al 39′. Nella ripresa Nzola trasforma il rigore dell’1-1, ma al 73′ Spinazzola riporta avanti i partenopei. All’82′ Lucca sembra chiuderla (3-1), prima del finale di sofferenza: Lorran accorcia all’89′ e Angori sfiora il pari al 92′, ma il Napoli resiste e porta a casa il bottino pieno.

Per i toscani, ancora a quota uno in classifica, resta la consolazione di una prestazione di carattere dopo quelle già convincenti contro Atalanta e Roma. Per Conte, invece, la certezza di avere una squadra capace di soffrire e vincere anche nelle serate più complicate.