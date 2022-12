Monza, Berlusconi: “Ho stimolato i giocatori, se vincete con Milan e Juventus un pullman di t***e”

di Michele Muzzarelli 53

Silvio Berlusconi si conferma incontenibile in pubblico e anche alla cena di Natale del suo Monza non ha perso l’occasione per “dare spettacolo”. Il presidente del club brianzolo, parlando del nuovo allenatore della Primavera, ha poi proseguito: “Anche io ho stimolato ulteriormente i giocatori, ho detto loro che se battono le grandi squadre come Milan e Juventus faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di troie”.

IL VIDEO (postato dal giornalista Nicolò Schira)