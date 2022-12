Monza, Berlusconi: “Non pensavo che una battuta suscitasse commenti malevoli, forse non hanno humor”

Nelle ultime ore ha fatto il giro del web un video in cui il presidente del Monza, Silvio Berlusconi, fa una battuta discutibile per ‘motivare’ i propri giocatori a dare il massimo in vista dell’imminente ripresa del campionato di Serie A. Ovviamente le parole del numero uno biancorosso hanno generato molti commenti da parte di persone che si sono indignate e, per questo motivo, lo stesso Berlusconi ha voluto rispondere a tutti coloro che lo hanno attaccato con un post su Twitter: “Francamente non pensavo, e nessuno poteva immaginare, che una semplice battuta “da spogliatoio” scherzosa e chiaramente paradossale, che ho rivolto ai calciatori del mio Monza potesse suscitare commenti tanto malevoli quanto banali e irrealistici. Compiango questi critici. Forse è solo la loro assoluta mancanza di humor a renderli così tristi ed anche così gratuitamente cattivi nell’attaccare coloro che considerano nemici. Ma siamo a Natale. E allora tanti auguri anche a loro”.

https://twitter.com/berlusconi/status/1603070796406161409?fbclid=IwAR3dutJuMsgrB6ZnTfm0pQ_AZho7YzvBfv9AqvTzqveop2tJZHqZmSfDv-4