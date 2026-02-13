Modric decide all’Arena Garibaldi: il Milan batte il Pisa 2-1 e resta in scia all’Inter

Loftus-Cheek apre, Loyola risponde, poi il lampo del croato all’85’ regala ai rossoneri la quarta vittoria nelle ultime cinque gare. Allegri consolida il secondo posto, il Pisa resta ultimo.
Loftus-Cheek sblocca, il Milan controlla
Il Milan ottiene i 3 punti anche all’Arena Garibaldi e continua la sua rincorsa all’Inter. I rossoneri superano 2-1 il Pisa nella 25ª giornata di Serie A al termine di una gara intensa, decisa nel finale dal colpo di classe di Luka Modric.
Dopo una fase iniziale di studio, gli ospiti si rendono pericolosi al 10’ con un colpo di testa di Rabiot che termina sul fondo. Al 17’ è Modric a far correre un brivido su punizione, con Nicolas costretto a un intervento complicato.
Il Pisa fatica a trovare spazi, ma al 30’ sfiora il vantaggio: Stojilkovic, servito da Moreo, si presenta davanti a Maignan, che salva tutto con un intervento decisivo.
Il Milan attende il momento giusto e lo trova al 39’: Athekame pennella un cross perfetto per Ruben Loftus-Cheek, che di testa batte Nicolas per lo 0-1. Si va al riposo con i rossoneri avanti di misura.
Palo di Fullkrug e pareggio di Loyola
In avvio di ripresa Fabbri annulla un gol a Rabiot per un precedente fallo di mano di Fullkrug. Proprio il tedesco ha l’occasione per riscattarsi al 56’, quando l’arbitro assegna un rigore al Milan per fallo di Loyola su Pavlovic. Dal dischetto, però, Fullkrug colpisce il palo e manca il raddoppio.
L’episodio cambia l’inerzia del match. Il Pisa prende coraggio e alza il baricentro, trovando il pareggio al 71’: Felipe Loyola si avventa su una respinta e con il destro supera Maignan per l’1-1.
Saltano gli equilibri. Il Milan rischia di subire il contraccolpo, ma all’81’ va vicino al nuovo vantaggio con una girata di Fullkrug che termina di poco a lato.
Il lampo di “Sua Maestà” Modric
Quando la partita sembra avviata verso il pari, sale in cattedra Luka Modric. All’85’ il croato chiude un triangolo con Ricci e infila Nicolas con freddezza, firmando il 2-1 che decide la sfida.
Nel finale il Pisa prova l’assalto, ma il Milan resiste e porta a casa tre punti pesanti. È la quarta vittoria nelle ultime cinque partite per i ragazzi di Allegri.
Classifica e prossimo turno
Con questo successo il Milan consolida il secondo posto salendo a 53 punti, restando in scia all’Inter. Il Pisa, invece, rimane ultimo a quota 15.
I rossoneri torneranno in campo mercoledì al Meazza per il recupero contro il Como. I toscani, lunedì 23 gennaio, saranno impegnati nella trasferta del Franchi contro la Fiorentina.