Milan, successo a Como: resta vivo il sogno Scudetto

Il Milan passa a Como e resta in scia dell’Inter nel recupero di questa sera della 16ª giornata di Serie A. Rossoneri in rimonta grazie ad un super Rabiot e Maignan.

Como-Milan: 1-3, decide la doppietta di Rabiot

I rossoneri soffrono a lungo l’iniziativa dei padroni di casa, ma si aggrappano alle parate decisive di Maignan e a una prestazione maiuscola di Rabiot, che trascina il diavolo.

Nel primo tempo, il Como approccia la partita con personalità e ritmo elevato, sfruttando le difficoltà del Milan, schierato con un sistema tattico atipico. I lariani prendono campo e dopo alcune occasioni sfiorate trovano il vantaggio al 10’: calcio d’angolo battuto con precisione da Baturina, stacco imperioso di Kempf, che anticipa Fofana e batte Maignan per l’1-0.

La squadra di Fabregas continua a spingere con convinzione: Da Cunha manca il bersaglio da buona posizione, mentre Nico Paz costringe Maignan ad un miracolo. Il portiere francese diventa il baluardo rossonero, superandosi poco dopo su un colpo di testa di Da Cunha e rispondendo con prontezza alla conclusione di Douvikas. Nel finale della prima frazione di gioco, il Milan trova il pareggio dal nulla. Al 44’ Saelemaekers pressa alto, recupera palla e innesca Rabiot, che viene fermato fallosamente da Kempf appena dentro l’area: rigore. Nkunku, scalza Leao e si presenta dal dischetto e firma l’1-1.

In avvio di ripresa il copione non cambia: il Como continua a spingere e Maignan deve ancora intervenire su un’altra conclusione insidiosa di Nico Paz. Il Milan sembra alle corde, ma ribalta il match al 53’ con Rabiot, che conclude in diagonale con freddezza e porta avanti i rossoneri.

I padroni di casa reagiscono con orgoglio: al 59’ Nico Paz centra la parte alta della traversa, poi Van der Brempt e il neoentrato Rodriguez provano a riportare il risultato in equilibrio ma nel finale, ancora Rabiot completa una prestazione straordinaria con un sinistro dalla distanza che sorprende Butez per il 3-1.

Una vittoria sofferta ma pesantissima per il Milan, che rimane a tre punti dall’Inter e allunga sul Napoli.