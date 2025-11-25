Tempo scaduto per Santiago Gimenez: il Milan punta su un nuovo bomber. Il sostituto arriva dalla Premier League.

Il Milan potrebbe tornare protagonista nel mercato di gennaio con l’acquisto di un nuovo bomber. La società rossonera, di fatto, starebbe sondando diversi profili per l’attacco. Tra questi ci sarebbe anche Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace. Il francese sarebbe aperto ad andarsene e vede nella Serie A una possibilità reale di crescita. La necessità di un centravanti prende forma in casa Milan, sopratutto dopo le incertezze legate a Santiago Giménez.

Il Milan vuole Mateta: il bomber sogna la Serie A

Mateta si sarebbe detto pronto ad andarsene dal Crystal Palace, un segnale che rafforza l’interesse del Milan nei confronti dell’attaccante. Il classe 1997 sogna l’Italia e valuta un trasferimento in Serie A. TeamTalk parla di una possibile offerta del Milan già a gennaio, attorno ai 35 milioni di sterline.

Massimiliano Allegri ha bisogno di una prima punta capace di lavorare spalle alla porta: Mateta risponde a questo identikit. Il suo nome circola da mesi, grazie anche alle spinte del suo entourage. In estate il Milan aveva sondato il terreno, frenato dal prezzo fissato dal Crystal Palace e dalla necessità degli inglesi di trattare con calma. Il giocatore vuole lasciare l’Inghilterra e considera la Serie A un’opportunità concreta. Il contratto del francese scade nel 2027 e non ci sarebbero margini per un rinnovo. I rossoneri vedono in Mateta il classico numero 9, adatto per il progetto tecnico di Max Allegri.