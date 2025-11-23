Il Milan torna sul difensore tanto inseguito nella scorsa sessione di calciomercato: il giocatore apre al trasferimento!

Igli Tare ha una priorità massima in vista della prossima finestra di mercato: ingaggiare un nuovo difensore. In tal senso, al quartier generale del Milan si sarebbe tornato a parlare di un profilo seguito più volte negli ultimi mesi. La dirigenza starebbe monitorando un difensore con esperienza internazionale che in Premier League sta vivendo una fase complicata. Alcuni segnali arrivati dall’Inghilterra hanno rimesso tutto in gioco, riaprendo la pista. La sensazione è che il club rossonero voglia muoversi in anticipo per battere sul tempo la concorrenza.

Ritorno di fiamma: il Milan torna all’assalto per il difensore inglese

Joe Gomez, difensore centrale del Liverpool, è tornato al centro delle attenzioni di mercato del Milan. Il club rossonero vedrebbe in lui una soluzione per gennaio. Il classe 1997 ha un contratto con i Reds fino al 2027. Al Liverpool, però, non sta trovando grande spazio: ha sin qui collezionato appena 7 presenze, per un totale di 238 minuti giocati.

Questo scarso utilizzo alimenta i piani del Milan, che potrebbe sfruttare la sua voglia di rilanciarsi lontano dal Merseyside. Visto il pochissimo impiego, Joe Gomez sarebbe sempre più deciso a trasferirsi in una nuova piazza già a gennaio e la Milano rossonera lo intriga molto.

La ricerca del giusto difensore è una priorità per la dirigenza rossonera. Nonostante la presenza di centrali del calibro di Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović, il Milan soffre in termini di profondità di reparto. In più, il giovane David Odogu è visto come ancora acerbo, e potrebbe essere ceduto in prestito per avere maggiore spazio e crescere.

Gomez, invece, ha qualità tecniche e un’esperienza europea significativa. Il difensore inglese è apprezzato anche per la sua duttilità: può giocare sia da centrale puro, sia da terzino su entrambe le fasce.

Inoltre, il Milan potrebbe sfruttare i diversi inglesi già in rosa per velocizzare l’eventuale inserimento di Gomez. Il centrale del Liverpool troverebbe in rossonero connazionali come Tomori e Loftus-Cheek. Il ds Igli Tare sembra disposto a riprovare la strada già percorsa in estate, quando l’affare sfumò per mancanza di tempo e di alternative da parte del Liverpool.