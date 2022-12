Milan, Pioli ricorda Mihajlovic e Sconcerti: “Grandi professionisti, due notizie difficili da accettare”

Gli ultimi sono stati giorni molti tristi per il calcio italiano, che ha perso due figure di spicco come Sinisa Mihajlovic e Mario Sconcerti. L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club rossonero, ha voluto ricordare il tecnico serbo e il giornalista italiano: “Due notizie difficili da accettare. Sinisa ha dimostrato cosa voglia dire avere coraggio quando si affronta una malattia così grave. Lui era un uomo diretto, corretto e coerente e tutto l’affetto arrivato in questi giorni rappresentano il vero valore che aveva. L’affetto smisurato determina il valore della sua persona. Sconcerti era un grande professionista ed un giornalista di grandissimo livello, svolgeva il suo lavoro con passione”.