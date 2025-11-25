C’è un ex Juventus in orbita Milan: Igli Tare ha scelto il nuovo rinforzo per mister Massimiliano Allegri?

Il Milan sta valutando nuove soluzioni per rinforzare l’attacco e aumentare il numero di gol prodotti dal reparto. Tra i nomi seguiti ne è emerso uno a sorpresa: si tratta di Kaio Jorge, centravanti brasiliano del Cruzeiro e già visto in Serie A con la Juventus. Le indiscrezioni provenienti dal Brasile indicano un interesse concreto dei rossoneri, che seguono da vicino la crescita del classe 2002 in vista del mercato di gennaio.

Il Milan punta i fari su Kaio Jorge

Il 23enne Kaio Jorge sarebbe finito sotto la lente d’ingrandimento del Milan dopo la sua rinascita in Brasile. L’attaccante si è rilanciato con il Cruzeiro, che lo ha acquistato dalla Juventus a titolo definitivo. Oggi, il club brasiliano valuta il cartellino tra 30 e 35 milioni di euro. Cifra che al momento rappresenterebbe uno ostacolo per la società rossonera

Kaio Jorge era arrivato molto giovane in Italia. La sua avventura alla Juventus si è complicata a causa di un grave problema al tendine rotuleo, un infortunio che è arrivato proprio mentre il club stava iniziando a inserirlo con calma nel giro della prima squadra. Per ritrovare continuità è passato al Frosinone, dove nella stagione 2023/24 è riuscito finalmente a mettere minuti nelle gambe: 22 presenze e 3 gol. Terminato il prestito, è arrivata la cessione definitiva al Cruzeiro per 7,2 milioni di euro.

Oltre alla Juventus, il nome di Kaio Jorge circola anche in altri ambienti europei. Il brasiliano piace a Bayer Leverkusen, Benfica e West Ham, società che seguono da tempo la sua evoluzione. Dal Brasile, il portale O Tempo rivela che il brasiliano potrebbe tornare in Italia già a gennaio. Il classe 2002, alla Juventus dal 2021 al 2023, sta vivendo una fase spumeggiante e lo confermano i numeri. In 66 partite la maglia del Cruzeiro ha messo a segno 33 gol.