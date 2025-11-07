Il Milan si sta preparando per la sfida in trasferta contro il Parma ma ad attirare l’attenzione sono le ultime novità arrivate su Pulisic e Rabiot: ecco cosa farà Allegri.

Il Milan dovrà affrontare, domani sera alle 20:45, il Parma in trasferta e Massimiliano Allegri ha iniziato a fare il punto della situazione per la formazione da schierare titolare. In attacco ancora Nkunku al fianco di Leao ma l’attenzione è rivolta soprattutto su Pulisic e Rabiot. Si va verso un piano ben preciso.

Milan: prima il Parma, poi la sosta e l’Inter. Allegri ha in mente un piano preciso

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Massimiliano Allegri ha intenzione di gestire al meglio sia Pulisic sia Rabiot ma anche Jashari. L’obiettivo del tecnico è quello di averli a disposizione al 100% dopo la sosta delle nazionali. Per evitare possibili ricadute e per averli nel derby contro l’Inter in Serie A.

Probabilmente Pulisic sarà l’unico dei tre a rimettere minuti nelle gambe contro il Parma, visto che è l’unico che si sta allenando in gruppo ormai da mercoledì. In ogni caso vige la precauzione: prevenire è meglio che curare e Allegri non vuole privarsi di nessuno per il derby contro l‘Inter di Chivu. Né tantomeno dei suoi big.