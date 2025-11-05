Vittoria molto più sofferta del previsto per l’Inter che rischia addirittura di pareggiarla. Gran vittoria dell’Atalanta a Marsiglia.

L’Inter vince e resta a punteggio pieno nella quarta giornata di Champions League con i nerazzurri che soffrono molto più del previsto e vincono con un 2 a 1 di misura contro i kazaki del Kairat, alla miglior prova europea di questa stagione. Una prestazione deludente con i nerazzurri che sono apparsi poco attenti, sia a livello offensivo che a livello difensivo. Nell’altro match di giornata gran bella vittoria dell’Atalanta che espugna Marsiglia e ottiene tre punti preziosissimi in chiave Playoff.

Champions League, pari del Barcellona in Belgio

L’Inter vince ma soffre e rischia grosso con i kazaki che sfiorano subito il vantaggio colpendo la traversa alla mezzora ma è Lautaro a fine primo tempo a firmare il vantaggio con una rete quasi in una mischia. A inizio secondo tempo Chivu toglie Lautaro per farlo rifiatare ma con una dormita difensiva gli ospiti trovano il pari con Arad tra lo stupore generale. L’Inter è in difficoltà ma trova la rete decisiva con un gran tiro di Carlos Augusto dai 25 metri che regala i 3 punti ai nerazzurri.

Ottima gara e tre punti importanti in chiave Playoff per l’Atalanta che ottiene la vittoria nel finale trovando il successo con Samardzic. Da registrare anche un rigore sbagliato di De Ketelaere ed uno scontro tra Lookman e Juric dopo il cambio. Negli altri match il City abbatte il Borussia Dortmund mentre il Barcellona trova un super Yamal ma non va oltre il 3 a 3 in casa del Club Bruges.