Milan, Leao dà segnali positivi sul rinnovo con i rossoneri sui social network

L’attaccante portoghese del Milan, Rafael Leao, ha regalato segnali positivi a tutti i tifosi rossoneri in merito al tanto discusso rinnovo, da realizzare da qui a breve. Il calciatore ha infatti commentato un video sui social del club rossonero, scrivendo: “More to come” (Ne arriveranno altri. Un segnale positivo, dunque, per quello che sarà uno dei principali rinnovi per costruire il Milan del futuro.