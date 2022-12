Milan, Ibrahimovic: “Gioco per aiutare la squadra. Sono qui per dare tutto”

Zlatan Ibrahimovic è stato tra i protagonisti della terza puntata del format “On the pitch”, nuova rubrica di MilanTV.

“Quando giocavo all’Ajax il Milan era già incredibile, tutti volevano giocarci. Sono felice ed orgoglioso di aver giocato con quei giocatori e anche nell’Ajax, che è una grande scuola di calcio”. Poi ha continuato: “Io faccio tutto per aiutare la squadra, se poi lo faccio da più vecchio va bene lo stesso. Sono al Milan per dare tutto, per aiutare i miei compagni a migliorare, avere successo e capire cosa facciamo. Consiglio ai giovani? Io spesso gli chiedo se davanti al portiere con un compagno segnano o fanno assist. Se mi dicono che tirano, rispondo loro che ‘con me è difficile che giochino’, l’assist vale come un gol, quella è la mentalità giusta”.

Sul gol realizzato contro la Lazio in cui Ibrahimovic aveva la scarpa slacciata ha confessato: “Mentre mi allacciavo la scarpa mi sono alzato subito perché ho capito che stesse arrivando la situazione giusta per poter fare gol. Ho avuto molto feeling con Rebic“.