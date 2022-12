Mihajlovic, domani camera ardente in Campidoglio

Sarà allestita domani, domenica 18 dicembre, la camera ardente per Sinisa Mihajlovic al Campidoglio di Roma. La salma del tecnico ed ex calciatore serbo sarà esposta dalle 10 alle 18 per chiunque volesse omaggiarlo e dargli l’ultimo saluto. I funerali invece si terranno lunedì 19 alle ore 11 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Per poter partecipare alle esequie di Mihajlovic, la Figc ha spostato il Consiglio Federale oltre ovviamente a predisporre un minuto di silenzio prima di tutti gli incontri del weekend.