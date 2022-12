Mihajlovic, minuto di silenzio in tutte le partite del weekend: la decisione della Figc

La Figc ha comunicato ufficialmente che in tutte le gare del weekend e in tutti i campionati di calcio sarà tenuto un minuto di silenzio in memoria di Sinisa Mihajlovic, scomparso a 53 anni dopo aver perso la sua battaglia con la leucemia. La direttiva riguarderà anche i posticipi del lunedì, in questo modo si vuole permettere a tutto il mondo del calcio di ricordare e omaggiare l’allenatore ed ex giocatore serbo.