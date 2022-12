Mihajlovic: da domenica il ricovero a Roma, poi il peggioramento improvviso

Sinisa Mihajlovic il primo dicembre era seduto accanto a Zdenek Zeman, in quella che rimarrà l’ultima sua uscita pubblica. A Roma, alla presentazione del libro del tecnico boemo. Poi il peggioramento improvviso la scorsa settimana: una infezione divenuta da subito grave ed il ricovero alla Paideia. Il sistema immunitario compromesso e logorato dalla leucemia e dalle pesanti terapie. Un’evoluzione improvvisa e drammatica. Lunedì 12 le condizioni di Mihajlovic sono degenerate definitivamente: l’ex calciatore di Lazio e Roma, nonché ex allenatore di tanti club in Serie A, è entrato in coma farmacologico nel tardo pomeriggio. Accanto a lui tutta la sua splendida famiglia che lo ha tenuto per mano sino alla fine, arrivata oggi 16 dicembre.