Mercato Milan, pronto colpo da 35 milioni di euro: Tare vuole il leader della Lazio

Il Milan prepara il colpo per la difesa: pronti 35 milioni di euro per il top player della Lazio. Igli Tare è in pressing.

Dopo aver messo le mani su Niclas Fulikrug, risolvendo il problema in attacco, il Milan adesso avrebbe cerchiato di rosso un altro obiettivo. Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, sarebbe all’opera per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo difensore. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il ds albanese starebbe insistendo per portare all’ombra della Madonnina il top player della Lazio.

Il Milan prepara il colpo da 35 milioni

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan sarebbe intenzionato ad affondare il colpo per Mario Gila. Il difensore scuola Real Madrid è uno dei profili più apprezzati, anche per la conoscenza diretta del direttore sportivo Igli Tare, che lo ha seguito da vicino durante la sua esperienza alla Lazio.

La Lazio, però, non ha intenzione di privarsi facilmente del suo centrale. La valutazione fissata tra i 30 e i 35 milioni di euro riflette l’importanza del giocatore nel progetto tecnico di Maurizio Sarri e la durata del contratto, in scadenza nel 2027. Il presidente Claudio Lotito considera Gila una pedina centrale e non ha urgenza di cedere.

Al momento non risultano offerte ufficiali, ma solo contatti esplorativi e una fase di studio da parte del Milan. Una possibile trattativa potrebbe prevedere una formula diversa o l’inserimento di contropartite, dato che alla Lazio piace molto Lofus-Cheek. Il club biancoceleste, però, preferirebbe una cessione a titolo definitivo.