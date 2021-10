Lazio, riprendono gli allenamenti a Formello: Zaccagni si allena in gruppo

by Antonio Sepe

Maurizio Sarri - Foto Antonio Fraioli

Nella giornata odierna di mercoledì 6 ottobre sono ripresi gli allenamenti per la Lazio, che ha svolto una seduta a Formello sotto gli occhi del tecnico Sarri. Nonostante l’assenza dei nazionali, i biancocelesti hanno potuto finalmente riabbracciare Mattia Zaccagni. L’ex Verona è infatti tornato ad allenarsi in gruppo dopo lo stop per infortunio. Era stato lui stesso ad anticipare, in occasione della presentazione del pallone ufficiale della Serie C femminile, che si sarebbe riunito con la squadra ed è andata proprio così. Riscaldamento atletico, esercizi tecnici e partitella finale il programma dell’allenamento odierno. Domani invece doppia seduta, aspettando sempre Ciro Immobile. L’attaccante campano per il momento si allena a parte per un problema ad un muscolo della coscia in attesa di novità in merito alle sue condizioni.