Lazio, Raul Moro dopo l’aggressione: “Grazie per i messaggi, io e mio padre stiamo bene”

by Davide Triolo

Raul Moro, Lazio 2021/2022 - foto Antonio Fraioli

“Grazie a tutti per i vostri messaggi. Sia io che mio padre stiamo bene e questa è la cosa più importante. Di cuore, apprezzo molto che vi siate preoccupati“. Queste sono le parole di Raul Moro, jolly difensivo della Lazio, dopo l’aggressione subita a Roma. Il calciatore spagnolo ha vissuto una disavventura al fianco del padre, nella zona del Grande Raccordo Anulare, picchiato e derubato da alcuni malviventi fintisi poliziotti nel caso specifico. Un’esperienza che ha raccolto il naturale dissenso di ogni tifoseria, inclusa quella biancoceleste appunto, che ha mostrato immediatamente il proprio affetto al giocatore; sostegno ricambiato da Moro in persona tramite i social network, come dimostra il post sotto riportato concernente Twitter. Buone quindi le condizioni di Moro e del padre, a margine di un evento da dimenticare.