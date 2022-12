Lazio, senti Caicedo: “Spero di poter tornare un giorno”

“Le cose stanno andando molto bene, qui in Arabia abbiamo già ripreso a giocare. Ultimamente ho segnato un gol molto simile a quello che ho fatto nel derby ad Olsen”. Queste le parole dell’ex attaccante della Lazio, Felipe Caicedo, intervenuto ai microfoni di Radiosei. Sulle voci di un possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo in Arabia: “Se dovesse arrivare sarebbe un grande colpo per il calcio arabo”.

Sulla Lazio: “Mi manca tanto. E’ la mia casa e la squadra del mio cuore. Mi manca l’ambiente e anche i miei compagni, spero di poter tornare un giorno. Adesso riesco ad allenarmi con continuità, cosa che prima mi era mancata. Sto bene sia fisicamente che a livello mentale. La rete alla Roma è uno dei ricordi più belli. Lo stadio era pieno ed è stato bellissimo. Ricordo anche una cena di Natale in cui parlai di scudetto, ci credevamo tutti. Purtroppo la pandemia ci ha fermato, eravamo molto carichi”.