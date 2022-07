Lazio-Auronzo oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2022

by Christian Poliseno

Sergej Milinkovic-Savic - Foto LiveMedia/Fabrizio Corradetti

Manca poco, poi la Lazio tornerà in campo. Il primo test del precampionato è in programma durante il ritiro contro la formazione dell’ Auronzo alle ore 17:00 di oggi, domenica 10 luglio. Il match sarà trasmesso sul canale tematico ufficiale del club biancoceleste: Lazio Style Tv e sarà quindi visibile anche in streaming su Sky Go.

