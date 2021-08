Lazio, al via ritiro Germania: si rivedono i Nazionali, presente anche Correa

by Andrea Bellini

Joaquin Correa - Foto Antonio Fraioli

La Lazio si appresta a cominciare la seconda parte di preparazione in vista della nuova stagione. La squadra biancoceleste è infatti volata questa mattina alla volta di Dortmund, in Germania, dove poi si sposterà a Marienfield per il ritiro che terminerà il 7 agosto. Si rivedono i Nazionali, con i due campioni d’Europa Ciro Immobile e Francesco Acerbi, oltre al vincitore della Copa America con l’Argentina Joaquin Correa. Presenza da sottolineare, quella dell’argentino, in quanto aveva già comunicato la sua volontà di essere ceduto, ma si è comunque presentato.